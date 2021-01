Milhares de agricultores indianos protestam em Nova Delhi

Milhares de agricultores ao volante de seus tratores entraram em confronto nesta terça-feira (26) com a polícia indiana em Nova Delhi, a poucos quilômetros do desfile militar do Dia da República.



O governo havia autorizado a manifestação de dezenas de milhares de agricultores em seus tratores, desde que não interrompessem a parada militar.



No entanto, os agricultores com bandeiras indianas se concentraram nas três principais vias de acesso à capital indiana, onde as forças de segurança tentaram bloqueá-los com barreiras de contêineres e caminhões.



A polícia disparou gás lacrimogêneo em duas das três manifestações, mas os agricultores conseguiram forçar as barreiras com seus tratores e circularam a toda velocidade pelas principais avenidas da cidade.



Dezenas de milhares de agricultores acampam desde novembro nos principais acessos da cidade.



Os agricultores lutam contra as reformas destinadas a liberalizar os mercados agrícolas.



Também houve confrontos entre centenas de pessoas reunidas em frente à sede da polícia em Nova Délhi.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, cumprimentou seus compatriotas com uma mensagem no Twitter sem mencionar os agricultores.



"Desejo a todos os povos da Índia um feliz Dia da República", escreveu Modi.