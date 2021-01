Junta do Mali dissolvida oficialmente, cinco meses após o golpe

O órgão formado pelos militares que destituíram o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, em agosto foi oficialmente dissolvido, conforme afirma a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), como se soube nesta terça-feira (26).



"O Comitê Nacional para a Salvação do Povo (CNSP) está dissolvido", segundo um decreto datado de 18 de Janeiro, assinado pelo presidente transitório Bah Ndaw e pelo primeiro-ministro Moctar Ouane, do qual a AFP obteve cópia de fonte próxima segundo os militares.



Um pequeno grupo de coronéis derrubou o presidente Keita em 18 de agosto, após meses de protestos no país, em meio à segurança e à tempestade política, e anunciou a criação desse comitê para liderar o país.



Sob pressão do Cedeao, instalaram órgãos de transição - presidência, primeiro-ministro e governo, órgão legislativo - e se comprometeram a entregar o poder em 18 meses aos líderes civis que surgiram das eleições, sem anunciar a dissolução do CNSP.



A influência que os militares exercem na transição levanta questões sobre o respeito desse prazo.