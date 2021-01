Weinstein Company pagará USD 17 milhões a vítimas de abusos sexuais

Uma juíza de falências americana aprovou um pagamento total de 17 milhões de dólares da produtora Weinstein Company a 37 mulheres que acusaram o produtor de cinema Harvey Weinstein de abuso sexual e assédio.



Weinstein, de 68 anos, foi condenado no ano passado a 23 anos de prisão depois de ser considerado culpado de crimes sexuais em primeiro grau e estupro em terceiro grau em fevereiro de 2020, em um julgamento marcante para o movimento #MeToo.



A juíza de Delaware, Mary Walrath, deu luz verde na segunda-feira ao plano de falência da Weinstein Company, que inclui este pagamento.



A magistrada rejeitou as objeções de oito supostas vítimas de Weinstein que não integraram o acordo por considerá-lo insuficiente e porque as impede de prosseguir com outras ações judiciais contra o produtor.



Das outras 37 vítimas que aceitaram o acordo, as que virarem a página e prometerem não abrir mais ações receberão o valor total acordado. Aquelas que aceitarem o acordo, mas não renunciaram a queixas futuras, receberão apenas um quarto.



A sentença de Weinstein a 23 anos de prisão selou a queda do produtor de "Pulp Fiction" e "Shakespeare Apaixonado", acusado de ser um predador sexual por mais de 90 mulheres, incluindo as famosas atrizes Angelina Jolie e Salma Hayek.



A Weinstein Company declarou falência em março de 2018, após receber uma enxurrada de ações judiciais.



Harvey Weinstein, co-fundador dos estúdios Miramax, aguarda outro julgamento em Los Angeles por estupro e abuso sexual contra cinco mulheres, crimes que podem levar a no máximo 140 anos de prisão.



Weinstein nega ter cometido qualquer crime e garante que todas as relações sexuais foram consensuais.