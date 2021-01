Grupo 3M vendeu 2 bilhões de máscaras em 2020 e lucro dispara

O grupo americano 3M, que produz máscaras de proteção, teve um forte aumento do lucro no quarto trimestre de 2020 e em todo o ano, impulsionado pela demanda da pandemia.



Entre outubro e dezembro, a demanda permaneceu sólida em todas as áreas em que a empresa atua, detalhou em um comunicado.



O 3M triplicou em 2020 sua produção de máscaras N95, as mais seguras contra a covid-19, das quais vendeu 2 bilhões.



Outras áreas, como a de produtos para cuidados não essenciais, a eletrônica, ou itens de escritório, se retraíram.



Seu faturamento cresceu 5,6% no quarto trimestre de 2020 para 8,6 bilhões de dólares, e o lucro subiu 43% nesse período em relação ao mesmo período de 2019, a 1,4 bilhões de dólares.



Em todo o ano, o faturamento acumulado foi de 32,2 bilhões de dólares, enquanto o lucro líquido cresceu 18%, para 5,4 bilhões de dólares.



Os números superam as previsões do mercado, e as ações do 3M subiam quase 2% às 11h25 (horário de Brasília).