O ministro da Fazenda do Chile, Ignacio Briones, renunciou nesta terça-feira (26) ao seu cargo para candidatar-se como pré-candidato presidencial após 15 meses no governo, e será substituído pelo economista Rodrigo Cerdá.



O novo ministro será o terceiro titular que assume esta importante cadeira durante o governo do conservador Sebastián Piñera, na presidência desde março de 2018. Briones substituiu Felipe Larraín, que abandonou o cargo após os protestos sociais de outubro de 2019.



Briones se juntará à corrida pela candidatura presidencial da coalizão de partidos de direita de Piñera.



O Chile celebrará eleições presidenciais em 21 de novembro.