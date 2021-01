Morre por coronavírus o ministro da Defesa colombiano Carlos Holmes Trujillo

O ministro da Defesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, morreu nesta terça-feira (26) aos 69 anos por causa de complicações derivadas da covid-19.



"Carlos Holmes Trujillo faleceu na madrugada de hoje, após complicações em sua saúde enquanto lutava contra a covid-19", lamentou o presidente Iván Duque em um vídeo publicado em sua conta do Twitter.



Trujillo estaba hospitalizado desde 11 de janeiro e quatro dias depois foi levado para a UTI do Hospital Militar Central de Bogotá pela "deterioração aguda de sua função pulmonar", segundo um boletim do ministério.



Nascido na cidade de Cali (sudoeste) e filho de um parlamentar liberal, Trujillo foi funcionário dos seis presidentes que governaram o país desde 1990.