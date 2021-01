UE pede para biodiversidade acordo similar ao de Paris sobre Clima

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu nesta terça-feira (26) um acordo global para proteger a biodiversidade com a mesma escala e ambição que a do pacto assinado em Paris, em 2016, sobre mudança climática.



Em uma mensagem por videoconferência para o Fórum Econômico Mundial em Davos, Von der Leyen afirmou que a UE pressionará por conseguir esse acordo na cúpula de biodiversidade COP-15 da ONU, em Kunming, na China, marcada para o final deste ano.



"Isso terá de ser como foi a da COP-21 para o clima, porque precisamos de um acordo ao estilo de Paris para a biodiversidade", defendeu.



A cúpula de Kunming foi adiada no ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, e os governos do mundo agora se concentram em combater a pandemia e em recuperar suas economias.



Nesse sentido, Von der Leyen observou que proteger uma ampla gama de espécies e hábitats pode ser a chave para proteger a saúde humana.



"Se não agirmos urgentemente para proteger nossa natureza, a próxima pandemia estará na próxima esquina", advertiu.



Em seu discurso, ela mencionou o caso do último surto de ebola na África, favorecido pelo desmatamento que motivou a migração de morcegos para áreas urbanas.



Ela também lembrou que "mais da metade do PIB mundial depende da biodiversidade e de serviços de ecossistemas de alto funcionamento, da alimentação ao turismo".



O Fórum Econômico Mundial é um encontro anual de líderes políticos e empresariais que tradicionalmente acontece na cidade suíça de Davos. Este ano, devido à pandemia, está sendo realizado de forma virtual.



Von der Leyen elogiou a decisão inicial do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de retornar ao Acordo Climático de Paris, o qual havia sido abandonado por seu antecessor Donald Trump.