Governo holandês afirma que não cederá à 'escória' que instiga protestos

O governo holandês não vai recuar nem suspender o toque de recolher, apesar das manifestações que acontecem em seu país desde a entrada em vigor da medida no sábado, anunciou nesta terça-feira (26) o ministro das Finanças Wopke Hoekstra, chamando de "escória" aqueles que instigam os protestos.



"Não cederemos às pessoas que quebram as vitrines das lojas", disse o ministro, citado pela agência holandesa de imprensa ANP.



O responsável disse que quem está organizando esses protestos não são manifestantes legítimos. "Quem faz isso é uma escória", afirmou.



A polícia holandesa deteve na madrugada de segunda para terça-feira ao menos 184 pessoas pela participação nas manifestações violentas que aconteceram pelo terceiro dia consecutivo na Holanda, que não registrava protestos deste tipo há décadas.



Ao menos 10 policiais ficaram feridos em confrontos com manifestantes, que saquearam lojas e incendiaram veículos em diversas cidades como Haia, Amsterdã e Rotterdam na noite de segunda-feira.



O toque de recolher, que proíbe sair de casa entre as 21h00 e as 04h30, é respeitado pela maioria dos holandeses.