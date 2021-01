O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou nesta terça-feira (26) as perspectivas de crescimento para América Latina e Caribe em 2021, a 4,1%, 0,5 ponto percentual acima do esperado em outubro, devido à revisão em alta das duas grandes economias da região: Brasil e México.



O Brasil terá desempenho 0,8 ponto percentual acima do projetado, com crescimento de 3,6% este ano, e a economia mexicana crescerá 4,3%, 0,8 ponto percentual a mais do que esperavam os economistas do FMI.