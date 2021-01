População do México chega a 126 milhões de habitantes

A população do México aumentou em quase 14 milhões de pessoas na última década para alcançar o total de 126 milhões, segundo os resultados do censo nacional, realizado em março do ano passado.



O dado, publicado nesta segunda-feira (25), compara-se com os pouco mais de 112 milhões de habitantes registrados pelo censo em 2010.



"O México ocupa o 11º lugar na população mundial, abaixo do Japão e acima da Etiópia", disse em um comunicado o instituto de estatísticas, INEGI.



O instituto acrescentou que 51,2% da população total são mulheres e o restante, homens. Também informou que a idade média da população é de 29 anos, enquanto no censo de 2010 era de 26 anos.



O INEGI disse que o estado do México, vizinho à capital, é a entidade federativa mais populosa do país, com quase 17 milhões de habitantes.



Segundo o censo, a população residente no México e nascida em outro país chega a 1,2 milhão de pessoas. Destes, 797.266 são americanos, 56.810 guatemaltecos e 52.948 de origem venezuelana.



Além disso, destacou que a taxa de analfabetismo diminuiu de 6,9% em 2010 a 4,7% em 2020, enquanto a disponibilidade de celulares nos lares mexicanos cresceu de 65,1% para 87,5% no mesmo período.