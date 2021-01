Os congressistas democratas designados como "promotores" do julgamento político contra Donald Trump apresentaram formalmente nesta segunda-feira (25) a ata de acusação no Senado, marcando a abertura oficial do processo sem precedentes contra o ex-presidente por "incitamento à insurreição".



Sob um silêncio solene, os nove "promotores" designados pela presidente democrata da Câmara Baixa, Nancy Pelosi, cruzaram para chegar ao Senado os mesmos corredores decorados por estátuas e telas invadidos por apoiadores de Trump no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro.



O julgamento vai começar em 9 de fevereiro.