Advogado de Trump é processado por 'grande mentira' sobre eleição nos EUA

Rudy Giuliani afirmou que a Dominion fraudou as eleições dos EUA para favorecer Biden (foto: MANDEL NGAN / AFP)

A Dominion Voting Systems, uma das maiores fabricantes de urnas eletrônicas nos Estados Unidos, inciou umnesta segunda-feira (25/01) por difamação em uma campanha de desinformação sobre a eleição presidencial e exigiu uma indenização de 1,3 bilhão de dólares.A ação contra o ex-prefeito de Nova York de 76 anos, apresentada ao tribunal federal de Washington DC, o acusa de divulgar falsamente"Ele e seus aliados fabricaram e disseminaram a 'Grande Mentira', que viralizou e", diz o processo de 107 páginas.Ele também teria lucrado apresentando um podcast no qual espalhava mentiras sobre a eleição e vendia moedas de ouro, suplementos medicinais, charutos e proteção contra 'ladrões cibernéticos'", diz o texto.A Dominion - que também iniciou um processo semelhante contra outro advogado aliado de Trump, Sidney Powell, exigindo 1,4 bilhão de dólares em indenização - lembra que mesmo após a invasão do Capitólio por partidários de Trump "enganados por Giuliani e seus aliados", o ex-prefeito continuou repetindo as falsidades.Embora as tenha divulgado no Twitter, em seu podcast, na mídia conservadora e em audiências legislativas, ele se absteve de mencionar a Dominion em suas tentativas fracassadas de contestar os resultados em tribunais de vários estados, como Pensilvânia e Michigan.A ação insiste que "a Dominion não foi fundada na Venezuela para favorecer Hugo Chávez nas eleições", nem tem laços com o filantropo milionário George Soros, como sugeriu Giuliani.A empresa "foi fundada em 2002 no porão de John Poulos em Toronto para ajudar cegos a votarem em cédulas de papel" e tem sede em Denver, Colorado.Como consequência das mentiras, o fundador da Dominion, John Poulos, e seus funcionários foram perseguidos e ameaçados de morte, e "a empresa sofreu danos sem precedentes e irreparáveis", afirma o processo.O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou neste mês quatro ucranianos que colaboraram com Giuliani na tentativa de deprestigiar Biden na campanha eleitoral.