Instituto Pasteur da França abandona seu principal projeto de vacina anticovid

O Instituto Pasteur da França anunciou, nesta segunda-feira (25), o abandono do seu principal projeto de vacina anticovid, após primeiros testes decepcionantes.



"As respostas imunológicas induzidas foram inferiores do que as observadas em pessoas curadas de uma infecção natural e aquelas observadas com vacinas licenciadas", explicou o Instituto para justificar sua decisão.



O projeto baseava-se na vacina contra o sarampo adaptada para combater o SARS-CoV-2. Para concebê-la e distribuí-la, o prestigioso instituto de pesquisa francês fez parceria com o laboratório MSD (nome usado pelo grupo americano Merck fora dos Estados Unidos e Canadá).



MSD comprou no ano passado a empresa austríaca de biotecnologia Themis, com a qual o Pasteur trabalha há vários anos no desenvolvimento de vacinas, como a da covid-19.



Os testes da fase 1, o primeiro estágio dos testes em humanos, começaram em agosto passado.



Pasteur especificou que continuará desenvolvendo seus outros dois projetos de vacinas contra o coronavírus, que estão, porém, em fase preliminar.



"O primeiro projeto, administrável por via nasal, está sendo desenvolvido com a empresa de biotecnologia TheraVectys (...) O segundo é candidato a uma vacina de RNA", segundo Pasteur.



Em dezembro, outro grande ator francês, o laboratório Sanofi, anunciou que seu projeto de vacina havia sido adiado e que não estaria pronto até o final de 2021 devido a resultados decepcionantes.



SANOFI