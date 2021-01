Foguete da SpaceX lança uma carga recorde de satélites

A empresa espacial privada SpaceX lançou neste domingo (24) seu principal foguete, o Falcon 9, com uma carga recorde de satélites, anunciou.



O Falcon 9 decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, às 10h00 locais (15h00 GMT), com atraso de um dia devido ao mau tempo na região.



Andy Tran, supervisor de produção da SpaceX, disse em um vídeo de lançamento que o foguete carregava 133 "espaçonaves" comerciais e governamentais, assim como 10 outros satélites da própria empresa.



"É a maior quantidade de satélites já enviados em uma única missão", acrescentou.



A SpaceX opera o Falcon 9 em um programa pelo qual outras empresas e governos pagam à empresa fundada por Elon Musk para envio de suas tecnologias ao espaço.



Poucos minutos após a decolagem, o propulsor principal se separou, levando o foguete até a borda da atmosfera e conseguiu retornar ao solo em queda controlada.



Ele aterrissou em um barco drone chamado de "Claro que ainda te amo" no Oceano Atlântico.



Assim completou a quinta decolagem e retornou com sucesso.



A SpaceX posteriormente comentou no Twitter que todos os 143 satélites foram colocados em órbita com sucesso.



A empresa espera enviar milhares de pequenos satélites para formar um sistema global de banda larga chamado "Starlink".



Vários cientistas expressaram preocupação com o número de objetos orbitando a Terra. Mas a SpaceX diz que os deles são projetados para perder a órbita e se incendiar durante a reentrada na atmosfera após alguns anos.