Fauci esclarece que meta é vacinar cerca de 67 milhões de pessoas em 100 dias

O epidemiologista e conselheiro da Casa Branca, Anthony Fauci, esclareceu neste domingo, 24, que a meta de 100 milhões de imunizações contra a covid-19, anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para os 100 primeiros dias da nova administração no país se refere à quantidade de doses, e não de pessoas vacinadas. Com isso, a expectativa é que 67 milhões de americanos sejam protegidos contra a doença nesse período, considerando que os atuais imunizantes são administrados em duas doses.



"Nesses 100 primeiros dias de governo, teremos pessoas que já terão tomado as duas doses e outras que terão recebido apenas a primeira", disse o especialista em entrevista ao canal americano CBS.



Fauci reafirmou que a meta pode ser difícil de ser alcançada, apesar do país estar conseguindo vacinar cerca de um milhão de pessoas diariamente.



O principal especialista em doenças infecciosas nos EUA explicou que à medida que a campanha de imunização se expandir para além de hospitais e casas de repousos, o processo enfrentará mais dificuldades.



Neste domingo, os EUA, líder mundial no número de casos e mortes por coronavírus, superou a marca de 25 milhões de contágios, segundo dados da Universidade John Hopkins.



Até o momento, ainda segundo dados da instituição de ensino americana, o país soma 417.539 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia.



*(Com informações da Associated Press)