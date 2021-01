Rússia acusa EUA de 'ingerência' em protestos pela liberdade de Navalny

A Rússia acusou os Estados Unidos, neste domingo (24), de "ingerência" e denunciou um comunicado da embaixada americana em Moscou publicado ontem sobre as manifestações a favor da soltura do opositor russo Alexei Navalny.



Em sua página na Internet, a embaixada dos Estados Unidos publicou um comunicado com a lista dos lugares de manifestação de sábado, pedindo aos americanos que não comparecessem.



Esse comunicado "constitui, indiretamente, uma ingerência absoluta em nossos assuntos internos", declarou neste domingo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência de notícias Interfax.



Se a embaixada russa tivesse agido da mesma maneira durante os distúrbios nos Estados Unidos, "isso certamente teria causado algum tipo de mal-estar em Washington", acrescentou.



O Ministério russo das Relações Exteriores já havia denunciado o comportamento da missão diplomática norte-americana, especificando em um comunicado que seus representantes seriam convocados para uma "conversa séria".



Os Estados Unidos condenaram no sábado o uso de "táticas duras" por parte de Moscou contra "manifestantes e jornalistas" que foram às ruas protestar, atendendo à convocação de Navalny.