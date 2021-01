O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeram estreitar os laços e combater as mudanças climáticas em sua primeira conversa telefônica desde a posse do democrata, informou o gabinete de Johnson neste sábado (23).



Boris Johnson parabenizou Joe Biden por sua posse e "ambos os líderes previram fortalecer a aliança entre as duas nações", disse Downing Street.



Johnson tuitou uma foto sua em que aparece rindo ao telefone, afirmando que foi "ótimo conversar com o presidente Joe Biden esta noite".



A conversa pareceu estreitar um pouco a relação, que esfriou depois que Biden descreveu Johnson em 2019 como o "clone físico e emocional" do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Biden também foi muito crítico em relação à política de Johnson sobre o Brexit, mas ambos os líderes "falaram dos benefícios de um potencial acordo de livre comércio entre os dois países", de acordo com o comunicado, enquanto Johnson disse que pretendia resolver os atuais problemas comerciais "assim que for possível".



Ambos os líderes "voltaram a se comprometer com a aliança da Otan" e "compartilharam valores como a promoção dos direitos humanos e a proteção da democracia", informou o comunicado, após as críticas de Trump à aliança transatlântica.



Ambos os líderes ressaltaram os "desafios significativos que o mundo enfrenta durante a pandemia". Os Estados Unidos são o país do mundo com o maior número de mortes registradas por covid-19, mesma posição que o Reino Unido ocupa na Europa.



No entanto, Johnson e Biden disseram que a pandemia criou "oportunidades incomparáveis para reconstruir [um mundo] melhor e mais verde, juntos".



De sua parte, Johnson "comemorou muito" a decisão de Biden de reincorporar os Estados Unidos ao acordo climático de Paris e à Organização Mundial da Saúde (OMS), e também aplaudiu o compromisso do presidente americano de tornar seu país neutro em carbono até 2050.



Johnson também elogiou a decisão de Biden de promover a participação dos Estados Unidos na aliança Covax para facilitar o acesso à vacina contra covid-19 nos países mais desfavorecidos.



Os dois líderes disseram que estavam ansiosos para se encontrar e trabalharão juntos na cúpula do clima das Nações Unidas na Escócia, em novembro.