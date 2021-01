O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, "lamenta as detenções em massa" e "o uso desproporcional da força" durante as manifestações, neste sábado (23), na Rússia, para reivindicar a libertação do opositor Alexei Navalny - conforme publicação em sua conta no Twitter.



"Na segunda-feira, discutiremos as próximas etapas com os ministros das Relações Exteriores da UE", acrescentou.



A União Europeia (UE) pressiona pela soltura de Navalny e, nessa reunião, também deve estudar medidas que possam ser adotadas para apoiar esta demanda.