Explosão de casa em Gaza deixa pelo menos 20 feridos

Uma forte explosão destruiu várias casas e deixou pelo menos 20 pessoas neste sábado (23), em um bairro residencial do norte da Faixa de Gaza, um território palestino controlado pelo Hamas - anunciaram autoridades locais.



A deflagração ocorreu na casa de um membro de um dos grupos armados de Gaza.



"Uma explosão ocorreu em uma casa em Beit Hanun esta manhã, deixando um certo número de feridos", disse o Ministério do Interior do governo do Hamas.



Segundo fontes médicas, mais de 20 pessoas ficaram feridas, e duas delas se encontram em estado grave.



Testemunhas relataram que a explosão na casa de um "ativista" danificou várias casas. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança e proibiu o acesso ao local. Uma investigação foi aberta para determinar a causa.



De acordo com um porta-voz do Exército israelense, essa explosão está relacionada ao fato de os militantes "armazenarem armas em casas residenciais".



Essas casas foram transformadas "em depósitos de armas (...) e de mísseis para organizações terroristas, e aqueles que, no fim, pagam o preço são civis inocentes", tuitou em árabe o porta-voz do Exército Avichay Adraee.



O Hamas controla a Faixa de Gaza desde 2007. Neste território, dois milhões de palestinos vivem sob bloqueio israelense, após quase entrar em guerra civil com o Fatah, um movimento leal ao presidente palestino, Mahmud Abbas.