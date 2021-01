Primeira reunião bilateral entre Biden e Trudeau 'no próximo mês', anuncia Ottawa

Justin Trudeau e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tiveram uma conversa telefônica cordial nesta sexta-feira (22), na qual decidiram se encontrar "no mês que vem", anunciou o gabinete do primeiro-ministro canadense.



Durante a ligação de meia hora, o novo presidente dos Estados Unidos e Trudeau "concordaram em se reunir no próximo mês para avançar o importante trabalho de renovação da amizade profunda e duradoura entre o Canadá e os Estados Unidos", segundo um comunicado.



A modalidade da reunião bilateral -virtual ou presencial- e a data continuam pendentes, informou o gabinete do líder canadense.



O contato telefônico, o primeiro de Biden com um líder estrangeiro segundo a Casa Branca, foi conduzido em "tom muito cordial", disse o gabinete de Trudeau à AFP.



Os dois homens abordaram uma série de temas, como o combate à pandemia do coronavírus, que levou ao fechamento da fronteira entre os dois países desde março passado, a defesa do meio ambiente e a "extraordinária e muito estreita relação econômica" entre Canadá e Estados Unidos.



Trudeau e Biden discutiram a primeira questão polêmica entre os dois países: a decisão do novo presidente dos Estados Unidos de bloquear a construção do gasoduto Keystone XL, apoiado por Ottawa, mas denunciado por Washington devido ao seu impacto ambiental.



"O primeiro-ministro expressou o desapontamento do Canadá com a decisão dos Estados Unidos em relação ao projeto Keystone XL", disse a equipe de Trudeau.



"O primeiro-ministro sublinhou as importantes vantagens que a relação bilateral no domínio da energia oferece em termos de economia e segurança energética. Também destacou o seu apoio aos trabalhadores do sector energético".



Trudeau, que tinha relações notoriamente difíceis com Donald Trump, saudou o início de uma "nova era" para as relações entre os dois países durante uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira.