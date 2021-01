Bélgica proíbe viagens não essenciais ao exterior a partir de quarta-feira

A Bélgica decidiu proibir sua população de viajar para fora de suas fronteiras se não for essencial a partir de quarta-feira e até 1o de março, disse à AFP uma fonte do governo, confirmando a informação da mídia belga.



A decisão busca frear a propagação do coronavírus e de suas novas cepas. Estão proibidas "as viagens de prazer ou de ócio" e "haverá controles nas fronteiras com multas", disse Elio di Rupo, presidente regional de Valônia, à rede RTBF.



Os trabalhadores fronteiriços não serão afetados pelas medidas.



A Bélgica, com 11,5 milhões de habitantes, é um dos Estados europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 20.000 mortes.



Embora tenha controlado melhor a atual onda da covid-19, com cerca de 2.000 novos casos por dia, as autoridades belgas estão preocupadas com o impacto da variante britânica do vírus, assim como as de seus vizinhos,



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu ontem para evitar "todas as viagens não essenciais" entre os 27 países da União Europeia (UE), após uma cúpula virtual com presidentes europeus.



As autoridades de saúde belgas já registraram dezenas de casos em lares de idosos.