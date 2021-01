A Justiça britânica condenou, nesta sexta-feira (22), a penas de entre 27 e 13 anos de prisão quatro homens envolvidos no tráfico de pessoas que em outubro de 2019 culminou na morte de 39 migrantes vietnamitas dentro de um caminhão.



"A vontade das vítimas de tentar entrar ilegalmente no país não é desculpa para o que aconteceu com elas", afirmou o juiz Nigel Sweeney ao anunciar as sentenças de 27 e 20 anos respectivamente para os organizadores do tráfico, Gheorghe Nica e Ronan Hughes, e de 18 e 13 anos e quatro meses para los caminhoneiros Eamonn Harrison e Maurice Robinson.