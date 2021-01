Suicídios voltam a aumentar no Japão com pandemia

O número de suicídios no Japão aumentou no ano passado pela primeira vez em mais de uma década, como resultado da pandemia de covid-19, que abalou o progresso na luta contra esse fenômeno particularmente importante no país.



O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (22) que 20.919 pessoas cometeram suicídio em 2020 no arquipélago, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Em comparação, o Japão registrou 3.460 mortes por coronavírus no ano passado.



É o primeiro aumento anual de suicídios em 11 anos no país asiático, que tem a maior taxa de suicídio entre os membros do G7 (16,6 por 100.000 habitantes em 2020), mas que teve algum sucesso na última década em termos de apoio às pessoas psicologicamente frágeis.



O número de suicídios no Japão caiu para 20.000 em 2019, seu nível mais baixo desde 1978, após atingir um pico de 34.000 em 2003.



Mulheres, crianças e adolescentes foram os que mais se suicidaram no ano passado e os especialistas estimam que a pandemia e as restrições causadas pelo vírus parecem tê-los particularmente afetados.



O Japão registrou até agora números de contágio mais baixos do que muitos outros países, evitando confinamentos obrigatórios.



Após uma queda inicial no primeiro semestre de 2020, os suicídios começaram a aumentar em julho. Essa evolução confirma um modelo de especialista segundo o qual os suicídios tendem a diminuir na fase inicial de um período de crise e depois aumentar drasticamente.



- Desigualdade de gênero -



Esse aumento é um "ponto de inflexão", diz Michiko Ueda, professora associada de ciência política da Universidade Waseda de Tóquio e especialista no fenômeno do suicídio no Japão.



"Certamente o coronavírus é um fator importante", diz à AFP, sem descartar que "os números vão aumentar novamente este ano".



Especialistas em saúde mental de todo o mundo alertaram sobre o aumento do risco de suicídio durante a pandemia, devido a fatores como estresse, dificuldades financeiras e abuso familiar.



Mas o Japão provavelmente faz parte de um pequeno grupo de países onde os suicídios durante a pandemia superaram as mortes causadas pelo vírus.



Por outro lado, os suicídios em 2020 no Japão seguiram padrões diferentes dos anos anteriores, segundo a professora Ueda, que destaca o aumento muito acentuado do número de suicídios entre mulheres (+ 14,5%), enquanto entre homens houve uma queda de 1%.



Ueda cita como causas prováveis o aumento do desemprego entre as mulheres, mais numerosas em empregos precários (especialmente em hotéis e restaurantes, dois setores muito afetados pela crise), e tarefas domésticas e parentais mais importantes.



"O coronavírus expôs as desigualdades de gênero no Japão", acrescenta Yayo Okano, professora de feminismo na Universidade Doshisha em Kyoto (oeste), lembrando que as tarefas domésticas das mulheres continuam a ser muito desproporcionais às de homens no Japão.



- Ansiedade e solidão dos jovens -



Os números de suicídio entre jovens com menos de 18 anos no Japão também são alarmantes: mais de 300 alunos do ensino fundamental e médio cometeram suicídio entre o início de abril e o final de novembro de 2020, um aumento de cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior.



"Os riscos são altos para os jovens", que "se sentem ansiosos com o futuro" e sofrem principalmente com a diminuição das relações sociais, diz Akiko Mura, conselheira do Centro de Prevenção de Suicídios de Tóquio.



Por outro lado, os especialistas acreditam que uma série de suicídios de celebridades no Japão em 2020 também poderia ter influenciado pessoas vulneráveis.