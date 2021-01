Rússia elogia proposta de Biden de prolongar tratado nuclear New START

O governo russo elogiou a proposta do presidente americano Joe Biden de estender por cinco anos o tratado de desarmamento nuclear New START assinado entre os dois países e que expira no início de fevereiro.



"Só podemos saudar a vontade política de estender este documento", disse o porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a repórteres, acrescentando que a renovação do pacto dependerá dos "detalhes da proposta".



O governo americano anterior, liderado por Donald Trump, queria condicionar a renovação do tratado.



No entanto, "várias dessas condições não eram adequadas para nós, então vamos primeiro ver o que os americanos estão propondo e depois comentaremos", disse Peskov.



A porta-voz da Casa Branca Jen Psaki anunciou na quinta-feira que os Estados Unidos "pretendem buscar uma extensão de cinco anos do New START, como permite o tratado", considerando que "essa prorrogação faz ainda mais sentido quando a relação com a Rússia é tão adversa como é neste momento".



Nos últimos meses, Vladimir Putin também se manifestou a favor da prorrogação do tratado por cinco anos, mas as negociações entre Washington e Moscou não tiveram sucesso. O tratado expira em 5 de fevereiro.



Último acordo do tipo assinado pelos ex-rivais da Guerra Fria, o tratado estabelece que ambas as potências nucleares podem possuir no máximo 1.550 ogivas cada (cerca de 30% do limite estabelecido em 2002). Também limita o número de lançadores e bombardeiros pesados a 800, um número que, no entanto, ainda é suficiente para destruir a Terra várias vezes.