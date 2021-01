O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta quinta-feira (21) à noite o duplo atentado suicida que deixou 32 mortos e 110 feridos em um concorrido mercado de Bagdá.



No passado, o EI já tinha recorrido a esta forma de operar: um terrorista suicida, seguido de um segundo que se faz explodir quando as pessoas se reúnem para ajudar os feridos. O grupo ocupou quase um terço do Iraque em 2014, mas no final de 2017, Bagdá assegurou ter ganhado a guerra contra os jihadistas. Desde então, há células jihadistas escondidas nas áreas montanhosas e desérticas do país.