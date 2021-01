Parlamentar americana pede ao FBI para investigar Parler sobre ataque ao Capitólio

Uma parlamentar pediu ao FBI nesta quinta-feira (21) que inicie uma investigação sobre o papel da rede social Parler no ataque mortal ao Capitólio, em Washington, no começo do mês.



A congressista Carolyn Maloney, que preside o Comitê de Supervisão e Reforma, enviou uma carta ao diretor do FBI solicitando a investigação da plataforma, incluindo seus possíveis laços com a Rússia.



Maloney pediu que a investigação do ataque de 6 de janeiro inclua um exame minucioso do Parler "como um potencial facilitador do planejamento e incitação à violência", de acordo com uma nota divulgada.



O Parler, que foi obrigado a sair do ar pela divisão de hospedagem na web da Amazon após o tumulto, também pode conter provas relacionadas ao ataque ou de governos estrangeiros financiando distúrbios civis nos EUA, afirmou Maloney.



Alguns usuários do Parler foram acusados de ameaçar autoridades e de participação no ataque, segundo Maloney.



Ela deu o exemplo de um texano acusado criminalmente de postar no Parler que voltaria ao Capitólio dos Estados Unidos e "perseguiria esses covardes como os traidores que cada um deles é".



Maloney disse que o comitê de supervisão está conduzindo sua própria investigação e solicitou uma reunião com funcionários do FBI sobre o assunto.



A Apple suspendeu todos os downloads do aplicativo Parler após o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro, citando postagens na plataforma que poderiam incitar mais violência.



O Google e a Amazon também cortaram laços com a empresa.



Em declarações à Fox News no início desta semana, Cook justificou a suspensão do Parler, muito utilizado por partidários do ex-presidente Donald Trump.



"Nós percebemos a incitação à violência que estava lá e não consideramos que a liberdade de expressão e a incitação à violência tivessem uma interseção", disse Cook.



O Parler processou a Amazon depois que a Amazon Web Services cortou o acesso da plataforma aos servidores de internet.



A popularidade do Parler disparou depois que o Twitter baniu Trump permanentemente após a invasão do Capitólio, condenada como um ataque à democracia dos EUA.



O Parler, que foi lançado em 2018, opera de forma muito semelhante ao Twitter, com perfis a seguir e "parleys" em vez de tuítes.



Em seus primeiros dias, a plataforma atraiu uma multidão de usuários ultraconservadores e até mesmo de extrema-direita.



Porém, mais recentemente, ele conquistou muito mais vozes republicanas tradicionais.