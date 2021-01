Região de Madri freia vacinação de pessoal de saúde

A região de Madri anunciou nesta quinta-feira (21) a suspensão temporária da administração de vacinas contra o novo coronavírus ao pessoal sanitário, alegando uma falta de doses pela qual responsabiliza o governo espanhol, com o qual mantém uma longa batalha política.



"Madri já ficou sem vacinas para novos vacinados. Madri não tem doses para vacinar mais [profissionais] sanitários da linha de frente", assegurou na assembleia regional o conselheiro madrilense da Saúde, Enrique Ruiz Escudero.



Escudero, do conservador Partido Popular, responsabilizou pela situação a "má gestão" do Executivo central do socialista Pedro Sánchez, ao qual acusa de prejudicar Madri na distribuição das vacinas.



Segundo informes do ministério da Saúde, Madri recebeu 176.000 doses (13%) do 1,3 milhão de imunizantes distribuídos entre as 17 comunidades autônomas do país, quando sua população representa 14% do total da Espanha.



O secretário-geral de Saúde Digital do governo central, Alfredo González, assegurou que a distribuição se faz com "critérios equitativos" e que a região de Madri "tem um estoque de cerca de 30.000 doses", visto que só administrou 142.000 vacinas.



A oposição de esquerda do governo de Madri atribuiu esta suspensão à má gestão da saúde na região, que está entre as que administrou o menor percentual das vacinas recebidas.



Desde o começo da primeira onda do novo coronavírus, a região da capital se tornou o epicentro da epidemia na Espanha, acumulando um quinto dos 2,4 milhões de contágios e 55.000 mortos registrados no país.



Os confrontos têm sido constantes entre a autoridade regional conservadora, partidária de restrições mais brandas, que não causem danos à economia, e o Executivo socialista central, que em outubro chegou a impor um confinamento perimetral da capital e outros municípios vizinhos.