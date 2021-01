Jay-Z cria fundo de investimento em cannabis para apoiar minorias

O rapper e produtor musical norte-americano Jay-Z criou um fundo de investimento de 10 milhões de dólares para financiar pequenas empresas do setor de cannabis pertencentes a afro-americanos ou a companhias geridas por minorias.



Shawn Carter, conhecido como "Jay-Z", quer se tornar uma referência na indústria legal da cannabis nos Estados Unidos, e pode construir um instrumento de capital de risco para adquirir em dezembro uma plataforma de venda direta aos consumidores na Califórnia, a Caliva, e um produtor de cannabis, o Left Coast.



"Com um investimento inicial de 10 milhões de dólares de financiamento e uma contribuição anual de pelo menos 2% dos lucros, estamos focados na diversificação comercial e na mão de obra" entre as minorias, disse a empresa matriz, The Parent Company (ex Subversive Capital) em um comunicado.



A The Parent Company (TPCO), agora uma companhia de aquisição com propósito especial (SPAC, suas siglas em inglês), será um veículo destinado a obter fundos na bolsa, e está listada desde a semana passada na plataforma financeira canadense, a NEO Exchange. A cantora Rihanna também é uma investidora.



A empresa se compromete a investir 2% de seu orçamento anual neste novo "Fundo de Investimentos para Capital Social", criado pelo marido de Beyoncé.