Índia diz que vai exportar vacina de Oxford para o Brasil nesta sexta-feira

Vacinas vindas da Índia são desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford (foto: AFP)

Depois de uma negativa inicial, o governo da Índia decidiu exportar vacinas contra a COVID-19 para o Brasil. Segundo o declarou o secretário de Relações Exteriores indiano à agência de notícias Reuters, as vendas devem começar nesta sexta-feira (21/01).



O primeiro carregamento vindo da Índia deve desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, neste sábado.





As vacinas vindas da Índia são desenvolvidas pela farmacêutica britânicae pela Universidade de. Os imunizantes estão sendo fabricadas no Serum Institute of India, o maior produtor mundial de vacinas, que recebeu pedidos de países de todo o mundo.



Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que um avião partiria de Recife para importar as vacinas indianas. Contudo, a Índia suspendeu a exportação de doses até começar a vacinar sua própria população.



Depois disso, o governo indiano divulgou uma lista de seis países para os quais venderia os imunizantes, excluindo o Brasil.