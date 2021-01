Terremoto de magnitude 7 registrado no sul das Filipinas

Um terremoto de magnitude 7 abalou, nesta quinta-feira (21), o sul das Filipinas, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem informar até o momento sobre danos ou emitir um alerta de tsunami.



O terremoto foi registrado às 20h23 locais (09h23 no horário de Brasília) a cerca de 310 km ao sudeste de Davao na ilha de Mindanao e a uma profundidade de 95 km, segundo a mesma fonte.



Habitantes do município de José Abad Santos no extremo sul da ilha ficaram sem energia elétrica por cerca de quinze minutos após o terremoto, que afetou a região mas não deixou danos materiais, disse à AFP o chefe da polícia, Glabynarry Murillo.



"Do nosso ponto de observação na delegacia, vimos vários habitantes saindo para as ruas", afirmou Murillo. "Também saímos, porque a delegacia é um prédio de três andares", acrescentou.



O instituto filipino de vulcanologia e sismologia alertou sobre réplicas, mas disse que não há previsões de danos.



"Foi sentido extensivamente porque é um terremoto grande, mas é profundo e não provocará danos na infraestrutura proque é muito distante (da ilha)", destacou o diretor do instituto, Renato Solidum, à rádio DZBB.



Filipinas está no "Cinturão de Fogo do Pacífico", uma área de forte atividade sísmica.