Roupa peculiar de Sanders na posse de Biden viraliza nas redes sociais

No meio de todos os convidados, vestidos extremamente elegantes para assistir a posse do novo presidente dos Estados Unidos Joe Biden na quarta-feira (20), a roupa simples, quente e ecológica do senador Bernie Sanders viralizou nas redes sociais.



Enquanto a maioria dos homens vestiam casacos de inverno bem desenhados, o ex-candidato dos democratas chegou de jaqueta e luvas ecológicas, tricotadas por uma de suas eleitoras.



A foto tirada pelo fotógrafo da AFP Brendan Smialowski, onde Sanders aparece sentado, pernas e braços cruzados, com suas luvas bem visíveis, circulou rapidamente nas redes sociais e muitos internautas criaram paródias.



O senador, de 79 anos, aparece tanto no majestoso trono de ferro da aclamada série "Jogos de Tronos", quanto sentado em um banco ao lado de Tom Hanks em "Forrest Gump", nas cenas de "Star Wars" ou na famosa foto dos anos 1930, sentado sobre uma viga, com vista para o vazio, junto a trabalhadores em um arranha-céu em construção durante a hora de almoço.



Também aparece junto a Stalin, Roosevelt e Churchill em Yalta em 1945, entre os apóstolos da "Última Ceia" de Leonardo da Vinci, e na Lua, com um capacete de astronauta.



Senador de Vermont, estado do nordeste dos Estados Unidos, conhecido por suas estações de esqui, Sanders considerou sua roupa absolutamente adequada para a temperatura, em uma breve entrevista à rede CBS após a cerimônia de posse.



"Já sabem, em Vermont, conhecemos o frio. Não nos preocupamos com estar na moda, só queremos ter calor. Isso é o que fiz hoje", brincou. Sua esposa, Jane O'Meara Sanders, o apoiou com o tuíte "Jaqueta de Vermont, luvas de Vermont, sentido comum de Vermont".



Bernie Sanders fica à esquerda do Partido Democrata e tem fortes princípios ecológicos.



