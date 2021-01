Egito tem liberdades destruídas 10 anos após manifestações de Tahrir

Dez anos depois das manifestações na Praça Tahrir e do vento da liberdade que varreu o autocrata Hosni Mubarak, o presidente egípcio Abdel Fatah al-Sissi não mede esforços para evitar um cenário semelhante, reprimindo qualquer oposição sem piedade.



Ativistas, políticos, advogados, jornalistas e intelectuais são presos por uma justiça que age rápido. Após a derrubada pelo Exército em 2013 do primeiro presidente eleito em eleições livres - o islamita Mohamed Mursi -, a sociedade civil egípcia perdeu pouco a pouco os espaços para se expressar livremente.



Segundo ONGs de defesa dos direitos humanos, junto a isso soma-se as desastrosas condições de prisão, torturas e execuções extrajudiciais. No início de dezembro, a Anistia Internacional denunciou um recente "frenesi de execuções".



A Human Rights Watch destaca em seu relatório mundial de 2021 a "mão dura do governo autoritário" de Sissi, acrescentando que "a epidemia da covid-19 (...) agravou as já terríveis condições de prisão". "Dezenas de presos morreram na prisão, entre eles ao menos 14 aparentemente por causa da covid-19", segundo a ONG.



"A Primavera Árabe no Egito durou pouco", afirma à AFP Agnès Callamard, relatora especial das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias. Em sua opinião, "o regime aprendeu a pior lição da Primavera Árabe: cortar pela raiz qualquer desejo de liberdade".



Diante das críticas internacionais, a resposta das autoridades egípcias não muda.



"No Egito, estamos convencidos de que a avaliação da fidelidade [de um Estado] aos direitos humanos é responsabilidade da sociedade em questão e não de partes externas", reiterou recentemente o ministro das Relações Exteriores, Sameh Shukry.



As autoridades negam qualquer prática de prisão arbitrária ou de tortura.



A onda repressiva começou no verão de 2013, quando a polícia matou centenas de islâmicos que protestavam contra a derrubada de Mursi no Cairo, segundo várias ONGs.



Depois, a irmandade dos Irmãos Muçulmanos, proibida em 2013, foi alvo de prisões arbitrárias, prisões provisórias, julgamentos em massa e condenação à morte. Mas isso também afetou a oposição liberal.



E Sissi, eleito em 2014 e reeleito em 2018 com mais de 97% dos votos por falta de uma oposição de peso, se fortaleceu.



A repressão também é dirigida aos meios de comunicação e à liberdade de expressão, com centenas de sites de informação bloqueados desde 2017. Segundo o Repórteres Sem Fronteiras, 28 jornalistas estão presos no país.



O estado de emergência, vigente desde abril de 2017, foi reforçado em maio de 2020 em plena pandemia de coronavírus. Um pretexto, segundo as ONGs, para impor "novos poderes repressivos".