Bolsonaro e o mundo felicitam o democrata

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimentando-o pela sua posse, ocorrida ontem, em Washington. O chefe do Executivo brasileiro expôs ideias que “mostram visão de excelente futuro entre os dois países”, a partir de novos acordos internacionais. “Sou de longa data admirador dos Estados Unidos e, desde que assumi a presidência, passei a corrigir equívocos de governos brasileiros anteriores, que afastaram o Brasil dos EUA, contrariando o sentimento da nossa população e nossos interesses comuns”, afirma Bolsonaro, que foi um dos últimos líderes a reconhecer de fato a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump nas eleições.

O presidente brasileiro entende que Brasil e EUA podem se manter parceiros em grandes acordos relativos ao comércio: “Nas organizações econômicas internacionais, o Brasil está pronto para continuar cooperando com os Estados Unidos para a reforma da governança internacional. Isso se aplica, por exemplo, à Organização Mundial do Comércio (OMC), onde queremos destravar as negociações e evitar distorções de economias que não seguem o mercado”.

Na carta, Bolsonaro ainda lembra que a preservação da Amazônia será pauta de discussões entre os países. O brasileiro se mostra aberto ao diálogo: “Estamos prontos a continuar a parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção ao meio ambiente, em especial à Amazônia, com base em nosso diálogo ambiental, recém-inaugurado. Noto, a propósito, que o Brasil demonstrou seu compromisso com o Acordo de Paris com a apresentação de suas metas internacionais”

.

Por fim, Bolsonaro também lembra ao democrata que direitos como liberdade e democracia devem ser sempre lembrados: “Entendo que interessa aos países contribuir por uma ordem internacional centrada na democracia e na liberdade, que defenda os direitos e liberdades fundamentais de todos, especialmente dos cidadãos. Estamos a trabalhar juntos para que esses valores fundamentais estejam no centro das atenções”.





Repercussão líderes mundias, assim como Bolsonaro, parabenizaram o novo presidente dos Estados Unidos. O papa Francisco encorajou Biden, a favorecer a “reconciliação e a paz” nos Estados Unidos e entre os povos, em uma mensagem escrita em inglês. O papa argentino enviou “suas cordiais felicitações e a garantia de suas orações” ao segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, depois de John Kennedy.

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que espera abrir um “novo capítulo” com Biden, informou seu porta-voz. O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, expressou seu “grande alívio” com a posse de Joe Biden. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cumprimentou o Biden e a vice, Kamala Harris, por sua “histórica posse” como primeira mulher no cargo. A Europa tem “um amigo na Casa Branca”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um discurso no Parlamento Europeu.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, mostrou-se “impaciente para trabalhar com o presidente Biden” para “buscar que nossos países sejam mais seguros, mais prósperos e fortes”. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que “espera com impaciência trabalhar” com Biden “para fortalecer a associação estratégica entre Índia e Estados Unidos”. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu ao novo presidente norte-americano para “fortalecer a aliança” entre Israel e os Estados Unidos para enfrentar “desafios comuns” como a "ameaça" iraniana. (Com agências)