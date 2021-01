Amazon oferece ajuda a Biden em plano de vacinação

A Amazon ofereceu nesta quarta-feira ao presidente Joe Biden seu amplo sistema operacional, para que o novo governo americano possa atingir a meta de vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias.



O chefe de negócios internacionais da Amazon, Dave Clark, enviou uma carta a Biden pedindo que seus funcionários sejam vacinados o quanto antes e oferecendo ao mesmo os recursos da empresa para ajudar no plano nacional de vacinação.



A Amazon é o segundo maior empregador do país, com 800 mil funcionários, a maioria trabalhadores essenciais, que não podem desempenhar suas tarefas em casa, segundo cópia da carta à qual a AFP teve acesso. A gigante do comércio eletrônico teve um boom em suas vendas durante a pandemia.



"Estamos comprometidos a ajudar seu governo nos esforços de vacinação, enquanto trabalhamos juntos para proteger nossos funcionários e continuamos oferecendo serviços essenciais durante a pandemia", assinala o texto.



O Uber também ofereceu apoio logístico. Seu chefe executivo, Dara Khosrowshahi, pediu no mês passado aos estados americanos que os motoristas que prestam serviço para a empresa sejam rapidamente vacinados, para poderem colaborar mais com o plano de distribuição de vacinas.



A meta de vacinar 100 milhões nos primeiros 100 dias de mandato é "absolutamente atingível", afirmou o principal assessor de Biden para a pandemia, Anthony Fauci.



