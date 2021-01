Mortos pela covid-19 nos EUA superam baixas militares na Segunda Guerra

O número de óbitos causados pela covid-19 nos Estados Unidos superou nesta quarta-feira (20) o de militares americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, segundo a Universidade Johns Hopkins, que rastreia os dados da pandemia.



Até a noite desta quarta-feira, a universidade havia contabilizado 405.400 mortos pelo novo coronavírus no país. O total de mortes durante a Segunda Guerra foi de 405.399, segundo o Departamento de Assuntos dos Veteranos.



O número é um lembrete alarmante do custo da pandemia, no momento em que o novo presidente americano, Joe Biden, inicia seu mandato. "Precisamos de toda a nossa força para perseverar neste inverno sombrio. Estamos entrando no que pode ser o período mais difícil e letal para o vírus", assinalou Biden em seu discurso de posse.



Os Estados Unidos concentram 4% da população mundial e cerca de 20% das mortes por covid-19. Embora a taxa de infecção pareça ter atingido um novo pico, o Centros para o Controle e Prevenção de Doenças sugere que a variante B.1.1.7, identificada originalmente na Grã-Bretanha, levará a um novo pico nos próximos meses.



Biden declarou que sua resposta à pandemia será fundamentada em soluções baseadas em evidências, ao contrário de seu antecessor, Donald Trump.



