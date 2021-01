Pequim anuncia sanções contra Pompeo e funcionários da administração Trump

A China anunciou nesta quarta-feira (20) sanções contra quase trinta funcionários do governo do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, incluindo o secretário de Estado Mike Pompeo, por violar sua "soberania", informou o ministério das Relações Exteriores.



"A China decidiu sancionar 28 pessoas que violaram gravemente a soberania da China", anunciou o ministério, no mesmo dia em que o democrata Joe Biden tomou posse em Washington.



"Nos últimos anos, políticos anti-chineses nos Estados Unidos, por interesse político egoísta e por causa de seus preconceitos e ódio contra a China (...) planejaram, promoveram e tomaram medidas absurdas", declarou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



Essas ações representaram "séria interferência nos assuntos internos chineses, sabotaram os interesses da China, ofenderam o povo chinês e perturbaram seriamente as relações sino-americanas", acrescentou o texto.



Além de Pompeo, outros sancionados são o assessor comercial de Trump, Peter Navarro, o conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien, o subsecretário para o Leste Asiático e Assuntos do Pacífico, David Stilwell, o secretário de Saúde Alex Azar e a enviada na ONU Kelly Craft.



Pequim também sancionou o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton, e outro ex-conselheiro, Stephen Bannon.



"Todos eles, assim como empresas e instituições associadas, não podem fazer negócios legalmente com a China", alertou a Chancelaria.