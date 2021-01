Referendo sobre Constituição líbia será este ano, afirma Egito

Os participantes do diálogo político líbio, reunidos no Egito, concordaram nesta quarta-feira em organizar um referendo sobre a Constituição antes das eleições de dezembro de 2021 na Líbia, anunciaram as autoridades egípcias.



O Egito "saúda o acordo alcançado entre as partes líbias em Hurghada e aprecia os esforços que levaram ao acordo sobre a realização de um referendo sobre o projeto de Constituição tendo em vista as eleições líbias marcadas para 24 de dezembro de 2021", informou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



Em fevereiro, novas negociações serão realizadas entre as partes líbias para estabelecer o "roteiro para o referendo e as eleições".



A Líbia, dividida entre duas autoridades rivais, tem atualmente uma constituição provisória que data de 2011 e um projeto de lei fundamental cujos artigos são polêmicos e que não foram aprovados.



As negociações de Hurghada deveriam decidir sobre a base legal para as futuras eleições parlamentares e presidenciais.



Em meados de novembro, representantes líbios pediram que uma Constituição fosse aprovada antes das eleições, sem questionar a data das eleições de 24 de dezembro.



A Líbia está mergulhada no caos desde a queda do regime de Muammar Khaddafi em 2011. Duas autoridades disputam o poder: o governo de Unidade Nacional (GNA) reconhecido pela ONU em Trípoli e um poder personificado por Khalifa Haftar, homem forte do leste do país.