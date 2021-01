Explosão em Madri deixa pessoas feridas e pelo menos dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas - uma em estado grave - na forte explosão que atingiu prédios no centro de Madri, capital da Espanha, na manhã desta quarta-feira, 20. A informação é do Gabinete de Informação de Emergências de Madri. Pelo menos quatro edifícios foram atingidos. O prefeito Jose Luis Martinez Almeida disse à imprensa, enquanto visitava o local, que informações preliminares indicavam que a causa da explosão seria um vazamento de gás. Ele confirmou as duas mortes no local.



A explosão ocorreu número 98 da Rua Toledo na capital espanhola. O prédio tem uma escola e uma casa de repouso como vizinhos imediatos. Os idosos da casa forma retirados. Todos os prédios atingidos estão sendo evacuados, segundo as autoridades.



A escola estava vazia, segundo uma TV local, porque as aulas não haviam sido retomadas desde que uma geada histórica paralisou a capital da Espanha, na semana passada. Um incêndio que atingiu a parte interna de um prédio dificultou o trabalho de resgate dos bombeiros, que ainda procuram por sobreviventes. A vítima com ferimentos graves foi encaminhada ao Hospital Universitário La Paz.



Nove unidades do Corpo de Bombeiros e onze equipes da Defesa Civil municipal estão no local. Os quarteirões ao redor do prédio onde a explosão ocorreu foram isolados. Destroços e poeira cobrem as ruas e calçadas por quarteirões ao redor do local. Em Madri, moradores escutaram o ruído da explosão a quilômetros de distância. (Com agências internacionais).