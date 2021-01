Trump deixa Washington com promessa de voltar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Casa Branca nesta quarta-feira (20), horas antes do término de seu mandato, e viajou para sua nova residência na Flórida, sem comparecer à posse de Joe Biden, que tomará posse à tarde como o 46º presidente da história de seu país.



Biden assume o comando com o objetivo de unir um país dividido e em crise. Situação que se reflete na transferência de poder, marcada por um esquema de segurança rigoroso após o ataque ao Capitólio na semana passada e pela ausência de Trump, que rompe, assim, com uma tradição de 150 anos.



"Eu só quero dizer adeus, mas espero que não seja um adeus de longo prazo", disse Trump a repórteres na Casa Branca antes de ele e a primeira-dama Melania Trump caminharem no tapete vermelho e embarcarem no Marine One para a curta viagem de helicóptero até a Base Conjunta Andrews.



Depois de deixar a Casa Branca, Trump se despediu em uma cerimônia militar na base, nos arredores de Washington. Ali, desejou "boa sorte e muito sucesso" ao novo governo, sem citar Biden pelo nome.



"Foram quatro anos incríveis", disse Trump a assessores, simpatizantes e parentes reunidos na base, após uma saudação de 21 tiros e a música "Salute to the Chief".



"Conseguimos muito juntos", disse ele. "Sempre lutarei por vocês. É minha maior honra e privilégio ter sido seu presidente".



Antes de partir para a Flórida, encorajou seus seguidores, afirmando: "vamos voltar de alguma forma".



A decolagem de Trump no avião presidencial Air Force One coincidiu com o início de uma missa que reuniu Biden e líderes democratas e republicanos do Congresso antes da transferência do comando.



O futuro presidente, um católico devoto, estava acompanhado por sua esposa, Jill Biden, pelos democratas Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes, e Chuck Schumer, líder da minoria no Senado, bem como pelos líderes republicanos na Câmara Alta, Mitch McConnell, e na Câmara Baixa, Kevin McCarthy.



Biden prestará juramento pouco antes do meio-dia (14h de Brasília) em frente ao Capitólio, que foi alvo de um ataque de manifestantes pró-Trump há exatamente duas semanas. Cinco pessoas morreram no caos desencadeado em 6 de janeiro.



A cerimônia de posse não terá público e, em seu lugar, estarão milhares de bandeiras americanas para lembrar os mais de 400.000 mortos pela pandemia de coronavírus.



Segundo um porta-voz do Executivo americano, Donald Trump seguiu a tradição de deixar uma carta ao seu sucessor.



Donald Trump, que por mais de dois meses se recusou a aceitar sua derrota eleitoral, nunca parabenizou Joe Biden por sua vitória.



A correspondência deixada no Salão Oval para seu sucessor é uma tradição americana.



"Somos apenas ocupantes temporários deste cargo", escreveu-lhe Barack Obama quatro anos atrás.



"Isso nos torna guardiães de instituições e tradições democráticas, como o Estado de Direito, a separação de poderes, a proteção dos direitos civis pelos quais nossos ancestrais lutaram", acrescentou.



"Boa sorte", concluiu, dizendo que estava pronto para ajudar "de qualquer maneira".



Dentre todas essas cartas de presidente a presidente, a deixada, em 20 de janeiro de 1993, pelo republicano George H.W. Bush para seu sucessor democrata Bill Clinton, marcou os espíritos, pela dignidade e pela classe.



Evocando seu "sentimento de admiração e respeito" ao entrar no Salão Oval quatro anos antes, ele acrescentou: "Haverá alguns momentos muito difíceis (...) Mas não deixe que os críticos o detenham, ou façam você mudar de curso".