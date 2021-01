Donald Trump deixou uma carta para Joe Biden (porta-voz)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou uma carta para seu sucessor, Joe Biden, antes de deixar a Casa Branca, informou à AFP um porta-voz do Executivo minutos após a partida do presidente.



Trump, que se recusou a aceitar sua derrota por mais de dois meses, nunca parabenizou Biden por sua vitória nas eleições de novembro.



A carta deixada no Salão Oval pelo presidente que está deixando o cargo ao que está entrando é uma tradição americana.



"Somos apenas ocupantes temporários deste posto", escreveu Barack Obama a Trump há quatro anos. "Isso nos torna guardiães de instituições e tradições democráticas, como o Estado de Direito, a separação de poderes, a proteção dos direitos civis pelos quais nossos ancestrais lutaram", acrescentou.