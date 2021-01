Pence, Bill Clinton, Hillary, Obama e Michelle chegam para posse de Biden

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegou ao Capitólio para acompanhar a cerimônia de posse de Joe Biden como novo presidente norte-americano no período da tarde desta quarta-feira, 20. O atual presidente, Donald Trump, não vai participar e viaja neste momento para seu resort na Flórida.



Os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e Barack Obama, acompanhados das esposas Hillary Clinton e Michelle Obama, também já estão no evento.



Biden devem chega ao Capitólio a qualquer momento.



O juramento de posse está marcado para as 14 horas de Brasília, mas apresentações artísticas e religiosas vão começar a partir das 13 horas de Brasília.