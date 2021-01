Vacina da Pfizer protege contra variante britânica do coronavírus, diz estudo

A vacina da covid-19 desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech protegerá contra a nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido, de acordo com um artigo publicado por cientistas das duas farmacêuticas nesta terça-feira, 19. O documento reafirma as descobertas publicadas no início deste mês em outro artigo escrito por cientistas da Pfizer, que também indicou proteção do imunizante contra a nova cepa. Enquanto o estudo anterior testou um vírus feito em laboratório que tinha uma mutação chave presente na variante do Reino Unido, a nova pesquisa testou um vírus feito laboratório com todas as mutações.



A nova cepa do coronavírus do Reino Unido, uma das que surgiram em todo o mundo nos últimos meses, se espalhou rapidamente em partes da Europa e agora está presente nos Estados Unidos. O novo estudo, que ainda não foi revisado por pares, alerta que os cientistas devem continuar a procurar por novas cepas do vírus e observou que não se sabe exatamente quais resultados de laboratório podem indicar uma perda de proteção no mundo real. Fonte: Dow Jones Newswires.