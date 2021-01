Mais de 5.500 mulheres peruanas desapareceram em 2020, segundo relatório

Mais de 5.500 mulheres, incluindo menores de idade, foram dadas como desaparecidas no Peru durante 2020, o dobro do ano anterior, informou a Defensoria Pública nesta terça-feira (19).



"O alto número de mulheres desaparecidas em 2020 é preocupante porque estávamos em um contexto de quarentena e pandemia em que as mulheres ficavam em um espaço mais seguro, que eram suas casas", disse à AFP Patricia Sarmiento, comissária adjunta para os Direitos da Mulher da Defensoria Pública.



De acordo com o relatório intitulado "O que aconteceu com eles?", 1.686 mulheres adultas e 3.835 meninas e adolescentes foram dadas como desaparecidas no ano passado, segundo o Sistema de Busca de Pessoas Desaparecidas do Ministério do Interior.



Em 2019, 2.232 mulheres desaparecidas foram reportadas, de acordo com números de organizações civis feministas.



Este é o primeiro ano que a Defensoria publica este relatório, dado o aumento da violência contra as mulheres, disse a comissária à AFP.



"O problema das mulheres desaparecidas não é mais uma questão em que se possa admitir que o desaparecimento pode ser por questões pessoais, mas está relacionado a formas de violência, tráfico de pessoas e feminicídios", afirmou Sarmiento.



"Todos os dias, em média, são registrados mais de 15 eventos desse tipo (mais de um a cada duas horas, aproximadamente)", indicou a Defensoria no documento.



A pandemia exacerbou a violência contra as mulheres no Peru. Durante a quarentena mais estrita que vigorou de 15 de março a 30 de junho, 915 mulheres foram declaradas desaparecidas: 606 meninas e adolescentes e 309 adultas.



Segundo várias ONGs feministas, a polícia e os promotores não investigam suficientemente os casos porque acreditam que as mulheres fugiram de maneira voluntária, sem atentar para o fato de que o Peru tem altos números de feminicídios, redes de tráfico de pessoas e prostituição forçada.



"Não é apenas preocupante o número de mulheres reportadas como desaparecidas, mas que muitos desses desaparecimentos estejam ligados a outras formas mais atrozes de violência", diz o relatório.



O Peru registrou 138 feminicídios em 2020, dos quais 34 envolveram vítimas declaradas desaparecidas. Em 2019, houve um triste recorde de 166 feminicídios.