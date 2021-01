Biden convida líderes republicanos para a igreja antes da posse

Joe Biden convidou os líderes do Congresso, republicanos e democratas, para assistir uma missa com ele na manhã de quarta-feira (20) em Washington, antes de sua cerimônia de posse, segundo fontes próximas ao presidente eleito dos Estados Unidos.



O líder dos senadores republicanos, Mitch McConnell, que foi há pouco tempo um dos aliados mais fiéis do presidente Donald Trump, aceitou comparecer à missa na catedral de San Mateo, segundo seu gabinete.



A líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi; o chefe dos senadores democrata, Chuck Schumer; e o líder do grupo republicano na Câmara Baixa, Kevin McCarthy, também foram convidados para o ato.



Biden, um católico praticante de 78 anos, venceu as eleições de 3 de novembro com a promessa de "reconciliar" os Estados Unidos após as profundas divisões do governo de Trump.



Durante quatro anos, o bilionário republicano foi acusado de enfrentar os americanos, e sua cruzada contra os resultados eleitorais alimentou ainda mais as tensões.



Trump se recusa a reconhecer a derrota, alegando sem provas que foi vítima de uma fraude eleitoral e convencendo seus apoiadores mais fiéis. Um grupo deles invadiu o Congresso em 6 de janeiro para impedir a certificação da vitória de Biden.



Essa violência, que sobrecarregou os serviços de segurança do Capitólio, indignou o país e levou ao reforço das precauções na cerimônia de posse do democrata, que acontecerá em uma capital com aspecto de cidade entrincheirada.