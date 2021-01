Evo Morales está 'muito bem', após dar positivo no teste para covid-19

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta terça-feira (19) que se sente "muito bem", após dar positivo para a covid-19 na semana passada, e afirmou que recebe ervas medicinais de todo o país para tratar a doença.



"Me sinto muito bem, sob controle de uma equipe médica na clínica Los Olivos (da cidade de Cochabamba, centro). Agradeço de coração as demonstrações de solidariedade, as ervas, as medicinas e os mates (chás) enviados de Trinidad, Monteagudo, La Paz, Oruro e Cochabamba. Os bolivianos sempre unidos contra a adversidade!", afirmou Morales no Twitter.



Morales informou que na quarta-feira da semana passada seus médicos confirmaram que está com coronavírus.



Na Bolívia, que enfrenta uma segunda onda de coronavírus, é comum o uso de plantas medicinais diversas, como o matico, o eucalipto, a camomila para infusões.