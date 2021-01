Proprietário do TikTok, ByteDance lança serviço de pagamento online

O proprietário do TikTok, ByteDance, lançou um serviço de pagamento eletrônico conectado ao Douyin, a versão chinesa do popular aplicativo de vídeos, informou a gigante de tecnologia nesta terça-feira.



Douyin Pay, que funciona de forma semelhante às carteiras digitais chinesas WeChat Pay e Alipay, visa "complementar as principais opções de pagamento existentes e, em última análise, melhorar a experiência do usuário", disse ByteDance à AFP.



A gigante da tecnologia entra assim no lucrativo mercado chinês de serviços de pagamento eletrônico, usado para tudo por centenas de milhões de consumidores, desde comida de rua até itens de moda e todos os tipos de compras online.



Os usuários do aplicativo poderão conectar contas bancárias ao serviço, que poderão usar para pagar por produtos promovidos por 'influencers'.



ByteDance afirmou que estenderá gradualmente o recurso aos usuários.



Douyin, que teve mais de 600 milhões de usuários ativos no ano passado, cresceu rapidamente com vídeos curtos para então incluir streaming ao vivo e e-commerce.



O Livestream Shopping é uma indústria que movimenta quase 70 bilhões de dólares (quase 58 bilhões de euros) na China, que atrai 'influencers' que procuram itens em mercados e shopping centers para vender ao público por meio das redes sociais.