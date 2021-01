O grupo americano de logística e transporte FedEx anunciou, nesta terça-feira (19), sua intenção de cortar entre 5.500 e 6.300 postos de trabalho na Europa após a compra do grupo holandês TNT em 2016.



"Desde a compra, conseguimos combinar com sucesso os sistemas de informática e algumas atividades-chave das nossas redes de transporte aéreo, rodoviário e terrestre, ao mesmo tempo em que investimos em tecnologias e infraestrutura", justificou o grupo em um comunicado.



A FedEx afirmou que começou a negociar nesta terça-feira com os órgãos representativos dos funcionários da empresa sobre esses cortes de pessoal.



