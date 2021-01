Unicef: 'Incêndio criminoso' destruiu escolas de refugiados rohingyas

Quatro escolas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em acampamentos de refugiados rohingyas em Bangladesh foram reduzidas a cinzas na segunda-feira (18) - anunciaram autoridades locais nesta terça (19), referindo-se a um "acidente", enquanto o Unicef denunciou um "incêndio criminoso".



Segundo o comissário para os refugiados em Bangladesh, Razwan Hayat, as escolas - vazias na hora do incêndio - foram construídas com material inflamável, então o que aconteceu foi fortuito e um "acidente".



Já o Unicef, em sua conta no Twitter, "condenou um incêndio criminoso, um ataque a quatro centros de aprendizado nos acampamentos de refugiados de rohingyas em Cox's Bazar", no sudeste do país.



Na última quinta-feira, um incêndio devastou o enorme acampamento de Nayapara, no sudeste de Bangladesh. Mais de 500 barracas precárias, feitas de chapa e bambu, foram incendiadas. Pelo menos 2.000 refugiados rohingyas ficaram desabrigados.



O Unicef estabeleceu cerca de 2.500 centros de aprendizagem em 34 campos de refugiados no distrito fronteiriço de Cox's Bazar, beneficiando 240.000 crianças rohingya. Estas instalações ficaram fechadas durante meses, devido à pandemia da covid-19.



Esses acampamentos abrigam cerca de 750.000 membros da minoria muçulmana dos rohingyas, que, em 2017, fugiram das operações do Exército e de milícias budistas na vizinha Mianmar. O país é acusado de limpeza étnica.



