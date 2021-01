Estados Unidos pode "vencer a competição com a China" e "revitalizar" as alianças danificadas após quatro anos de mandato de Donald Trump para "combater" os principais adversários de Washington, comentou nesta terça-feira (19) Antony Blinken, indicado pelo presidente eleito Joe Biden para secretário de Estado.



"Podemos revitalizar nossas alianças centrais como multiplicadores de nossa influência ao redor do mundo. Juntos, estaremos em uma posição muito melhor para enfrentar as ameaças representadas pela Rússia, Irã e Coreia do Norte e defender a democracia e os direitos humanos", afirmará Blinken na abertura de sua audiência de confirmação no Senado, segundo texto divulgado por sua equipe.