Caminhão mata 15 pessoas que dormiam em estrada na Índia

Pelo menos 15 pessoas morreram esmagadas por um caminhão no oeste da Índia enquanto dormiam na beira de uma estrada na madrugada desta terça-feira (19) - anunciaram as autoridades.



Os mortos são nove mulheres, incluindo uma menina, e seis homens, disse o policial Usha Rada, no distrito de Suraj, no estado de Gujarat.



Outras seis pessoas ficaram feridas. O caminhão colidiu com um trator que transportava cana-de-açúcar em uma rotatória pouco antes da meia-noite.



"O motorista do caminhão (...) perdeu o controle do veículo que, ao sair da estrada, esmagou trabalhadores que dormiam no acostamento", relatou o policial C M Jadeja.



Os motoristas do caminhão e do trator foram presos, segundo a polícia.



Em 2019, mais de 150.000 pessoas morreram em cerca de 500.000 acidentes em estrada indianas, ou 410 mortes por dia, ou ainda 17 por hora, de acordo com dados do governo.